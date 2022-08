Bolsonaro e Lula ficam frente a frente na posse de Moraes no TSE

Lula, que chegou a ser cumprimentado pelo ministro Paulo Guedes, sentou na primeira fileira do auditório e ficou posicionado bem à frente de Bolsonaro, que ficou na mesa junto a Moraes e outras autoridades

A cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite desta terça-feira (16), reuniu no mesmo ambiente, pela primeira vez, os dois principais candidatos à presidência da República: Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Como é de praxe em cerimônias do tipo, o presidente Jair Bolsonaro e ex-presidentes, como Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney, foram convidados. Todos compareceram. Os ex-mandatários, inclusive, sentaram na primeira fileira do auditório, bem em frente à mesa com autoridades como Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal (TSE), e o próprio Alexandre de Moraes.

Pouco antes do início da cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a cumprimentar o ex-presidente Lula. Outras autoridades, como ministros do governo Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também marcaram presença.

O evento acontece em meio a uma série de ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e justamente no dia oficial de início das campanhas eleitorais. (com informações da Revista Fórum)