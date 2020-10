Bolívia cai de 5 para o Brasil em Sampa

Jota Carvalho

Começou com o pé direito a caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Jogando contra uma fraquíssima Bolívia, o time comandado por Tite não teve nenhuma dificuldade para vencer por 5 a 0, na noite desta sexta-feira (9), em jogo disputado na Arena do Corinthians, em São Paulo.

Os gols da goleada foram marcados por Marquinhos, Roberto Firmino (duas vezes), Carrasco (contra) e Philippe Coutinho. O resultado coloca a seleção na liderança das Eliminatórias, com três pontos e melhor saldo de gols em relação a Colômbia, Uruguai e Argentina.

Os Canarinhos voltarão à campo pelas Eliminatórias na terça-feira (13), para enfrentar o Peru, fora de casa. No mesmo dia, a Bolívia receberá a Argentina.

O jogo

Desde os primeiros instantes, ficou claro que o confronto seria um “passeio” brasileiro. Com apenas 5 minutos, o Brasil tinha perdido duas chances inacreditáveis. Ainda aos 45 segundos, Everton Cebolinha pegou sobra dentro da pequena área e mandou para fora. Aos 3, o mesmo Everton cruzou na medida para Marquinhos, que cabeou à esquerda da meta adversária.

Os gols não demoraram a sair. Aos 15 minutos, Danilo cruzou e Marquinhos, mais uma vez livre na área, mandou para as redes.

Mesmo em vantagem, o Brasil não diminuiu o ritmo e ampliou aos 29, com Roberto Firmino, que completou cruzamento de Renan Lodi. Aos 38, por pouco não saiu o gol de Neymar. O camisa 10 dominou com estilo a bateu de esquerda. O goleiro Lampe defendeu.

A etapa final começou e o panorama seguiu o mesmo, com o Brasil ensaiando a goleada. Logo aos três minutos, Neymar cruzou na medida para Firmino marcar o seu segundo gol na partida.

Weverton trabalhou pela primeira vez, aos 5. Bruno Miranda arriscou de longe e o goleiro brasileiro espalmou para escanteio.

Por pouco, aos 18, o Brasil não fez um gol de placa. Neymar deu um rolinho em Carrasco e um giro sobre outro marcador, mas não conseguiu chutar. Rodrygo tentou o chute e a defesa boliviana conseguiu afastar.

No lance seguinte, uma verdadeira lambança boliviana. Philippe Coutinho cruzou da direita e Rodrygo cabeceou. A bola bateu em Carrasco e foi para dentro do gol.

E o Brasil queria mais. Aos 27, Neymar cruzou na medida para Philippe Coutinho, como um centroavante, marcar de cabeça. Foi a segunda assistência do camisa 10 no jogo.

Mesmo com os 5 a 0, o time brasileiro não tirou o pé do acelerador e continuou atacando. Nos acréscimos, Neymar levou duas entradas violentas. Em uma das cobranças, ele quase marcou o sexto. Lampe fez excelente defesa e o placar ficou mesmo no 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 5 x 0 BOLÍVIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/hora: 9 de outubro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Leodan González (Uruguai)

Assistentes: Nicolás Tarán e Richard Trinidad (ambos do Uruguai)

VAR: Esteban Ostoich (Uruguai)

Cartão amarelo: Thiago Silva (BRA), Carrasco, Campos, Zabala, Cespedes (BOL)

Gols: Marquinhos, aos 15/1ºT, Roberto Firmino, aos 30/1ºT e 3/2ºT, Carrasco (contra), aos 20/2ºT e Philippe Coutinho, aos 27/2ºT

>> Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Felipe) e Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro e Douglas Luiz; Éverton Cebolinha (Rodrygo), Philippe Coutinho (Everton Ribeiro) e Neymar; Roberto Firmino (Richarlison). Técnico: Tite.

>> Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde e José Sagredo; Antonio Bustamante (Frank González), Fernando Saldias (Boris Cespedes) e Diego Wayar (Leonardo Zabala); Cristian Arabe (Rudy Cardozo), Bruno Miranda e César Menacho (Jhasmani Campos). Técnico: César Farías.