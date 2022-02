Blogueira procurada pelo golpe do cartão de crédito é presa

Acusada de integrar uma quadrilha de estelionatários conhecida como “Família Errejota”, a blogueira Rayane Figliuzzi vai cumprir prisão domiciliar em Areal, na Região Serrana do Rio. Ela foi presa por agentes do 38º BPM (Três Rios) em um restaurante da cidade, no último domingo (13), mas acabou liberada para voltar para casa ao se constatar na delegacia que ela havia sido beneficiada pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo juiz Elleston Lissandro Canali no dia 17 de janeiro.

A criminosa, também conhecida como Ray, conseguiu ficar em casa porque é mãe de um bebê de seis meses. Durante a prisão domiciliar, a blogueira não poderá mais sair de casa para ir a restaurante, como fez no momento em que foi abordada pela polícia. Rayane aguarda ainda o agendamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap) para colocar a tornozeleira eletrônica.

O golpe

A Polícia Civil informou que a quadrilha aplicava o golpe conhecido como ‘golpe do motobopy’. Os criminosos ligavam para as vítimas se passando por representantes de agências bancárias. Eles comunicavam que foi identificada uma compra suspeita, pediam para a vítima digitar a senha do cartão e enviavam um motoboy para recolher o cartão para que fosse descartado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, ao conhecer Alexandre Navarro Junior, o Juninho, de 28 anos, Ray passou a ajudá-lo em sua quadrilha, emprestando maquininha de cartão e fazendo de suas contas bancárias vias do dinheiro ilegal, que depois seria transferido para o noivo criminoso.