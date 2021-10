Biquini Cavadão lança dois singles do álbum ‘Através dos tempos’

A banda carioca Biquini Cavadão apresenta desde julho as músicas que compõem o repertório inédito do próximo álbum, ‘Através dos tempos’, gravado com produção musical de Paul Ralphes. Quando for lançado em novembro, o disco já terá cinco das nove músicas conhecidas dos seguidores.

Na próxima sexta-feira (22), o quarteto lança dois singles, jogados simultaneamente na internet, de forma avulsa, mas unidos por afinidades temáticas e pelo design das capas, em sintonia com a arte gráfica dos três singles anteriores.

Nas letras das duas músicas inéditas, o grupo prega resiliência e perseverança. ‘Colhendo flores’ reforça a conexão da banda com o compositor Dudy Cardoso, parceiro dos músicos na criação da composição. Já ‘Eu não vou recuar’, tema nascido de composição de Álvaro Birita, tem somente a assinatura dos quatro integrantes do Biquini Cavadão – como já virou praxe na discografia da banda.

Nos três singles anteriores (Nada é para sempre, A vida e A gente é o que é, apresentados em julho, agosto e setembro), a banda firmou parcerias com Marcelo Hayena, Rodrigo Coura e Manno Góes, respectivamente.