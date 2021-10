Biomédica é presa em flagrante ao clinicar com registro falso na Zona Oeste do Rio 

Policiais civis da Delegacia de Defraudações prenderam em flagrante, na última segunda-feira, uma biomédica que exercia medicina e clinicava com o registro de um outro profissional sem o consentimento dele.

Duas agentes marcaram uma consulta com Ana Carolina Almeida Campos e gravaram todo o atendimento com câmeras escondidas. O delegado Alan Luxardo disse que Ana Carolina é biomédica, mas realizava intervenções estéticas invasivas, que deveriam ser feitas por um médico, e prescrevia exames. Ela atendia na Barra da Tijuca e no NorteShopping.

Uma policial da especializada marcou uma consulta com Ana Carolina. Após ser examinada, percebeu que a mulher carimbou a prescrição de exames de sangue com o registro de um outro médico.

Ana Carolina recebeu voz de prisão e foi levada até a especializada, onde foi formalizada a sua prisão.

Segundo a advogada Danielle Motta, Ana Carolina possui pós-graduação em estética. A defesa da biomédica afirmou ainda que ela está solta e vai responder pelos crimes em liberdade.