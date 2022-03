Bimotor cai dentro de supermercado e três pessoas morrem

MÉXICO – Um avião bimotor caiu na tarde de segunda-feira (28) dentro de um supermercado no bairro Azteca, no município de Temixco (México), localizado nas proximidades do Aeroporto Mariano Matamoros.

De acordo com os primeiros relatórios da Comissão de Segurança do Estado de Morelos, o acidente foi registrado por volta das 13h30m. Três pessoas morreram no acidente e ao menos outras três ficaram feridas, segundo informações do “Diário de Morelos”. Testemunhas disseram que viram o avião com problemas para permanecer no ar, dizendo que o piloto parecia “não conseguir controlá-lo”.

Acredita-se que a aeronave seja um BE9L (Beechcraft King Air 90) que partiu do porto de Acapulco e tinha como destino o estado de Puebla. O piloto podia estar tentando fazer um pouso de emergência.

Fumaça estava saindo de um dos motores antes de cair, disseram pessoas que observaram a queda.