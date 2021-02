Belford Roxo: Waguinho lança obras no Vale das Mangueiras, Maringá e Roseiral

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, esteve nos bairros Vale das Mangueiras, Roseiral, Maringá e Jardim do Ipê anunciando um pacote de obras para a região. Acompanhado de vereadores e secretários, Waguinho começou na Estrada Xerém, bairro Vale das Mangueiras, onde no lugar de um terreno vazio será construído um Caps, duas praças e uma creche.

Ainda na Estrada Xerém, uma pracinha abandonada será totalmente reformada e estruturada para atender a população. Mais à frente, o prefeito deu uma conferida nas obras de um novo posto de saúde que já está em seus ajustes finais e anunciou que ao lado será construída uma escola.

Continuando na Estrada Xerém, Waguinho parou no Campo do Esperança, agora no bairro Roseiral, que será reformado e ganhará uma pista de caminhada ao seu redor, futmesas, pingue-pongue, academias, parquinho e muito mais. Já na Estrada Capim Melado, bairro Maringá, o prefeito constatou o andamento da obra de duas praças e um complexo com posto de saúde e creche e anunciou a reforma de um campão de futebol.

Chegando na Escola Municipal Padre Ramón, o prefeito percorreu os corredores e salas que serão reformados e climatizados. Após passar pela Praça do Itapuã, Waguinho finalizou a visita ao Vale das Mangueiras, Maringá e Roseiral na praça do Ponto Cinco com a promessa de reforma das praças e do campo e partiu para o Jardim do Ipê onde cumprimentou moradores.

“Visitamos vários terrenos vazios na região que iremos transformar em benefício para a população, além de obras que já estão em andamento. Como prometi, iremos fazer duas vezes mais pela cidade nesse novo mandato juntando as verbas municipais com as federais e estaduais, que a deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella encaminham para a cidade”, garantiu Waguinho.