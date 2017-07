Belford Roxo vai discutir políticas públicas para Assistência Social

Foto: Rafael Barreto

A 10ª Conferência vai acontecer nos dias 27 e 28 na Uniabeu, em Belford Roxo.

Belford Roxo vai promover nos próximos dias 27 e 28 de julho (quinta e sexta-feira), a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, vai acontecer no auditório do Centro Universitário Uniabeu, que fica na Rua Itaiara 301, no Centro. No dia 27, o encontro será das 14h às 20h e no dia 28, das 8h às 17h. A conferência discutirá o tema: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”.

