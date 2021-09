Belford Roxo vacina faixa de 12 a 17 anos na próxima segunda-feira

Chegou a hora dos “novinhos” e das “novinhas” em Belford Roxo. A Prefeitura inicia na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a Covid-19 para os jovens com idade entre 12 e 17 anos. O horário é das 8h às 17h. No sábado (18/09), o horário muda para de 8h ao meio-dia. É necessário ser morador de Belford Roxo e levar identidade, CPF ou cartão do SUS.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Belford Roxo está sendo feita dentro dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde. “Conseguimos avançar na questão da imunização porque nos estruturamos muito bem para não deixar faltar vacina nos postos. Agora estamos chegando nos adolescentes”, avaliou Christian.

Veja as datas de vacinação

O cronograma da imunização é o seguinte: 13/09 – 17 anos; 14/09 – 16 anos; 15/09 – 15 anos; 16/09 – 14 anos; 17/09 – 13 anos; 18/09 – 12 anos (sábado – de 8h ao meio-dia); de segunda a sexta-feira – 8h às 17h.

Os locais de vacinação – Drive thru (primeira e segunda dose): Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro; 1ª dose e 2ª dose: Policlínica de Heliópolis; Policlínica Itaipu; Policlínica Parque Amorim; Policlínica Parque São José; Policlínica Wona; Policlínica de Santa Maria; USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaucia/Redentor); Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra); Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora); Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo); USF Antonio Francisco Ribeiro; USF Ererê; USF Rosa Sá Lourenço; USF Parque dos Ferreiras.

Somente a 2ª dose: Policlínica Neuza Brizola; Policlínica Nova Aurora.

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos) – A vacinação contra a Covid-19 das gestantes e puérperas acima de 18 anos está sendo feita na Clínica da Mulher (Rua Dona Joaquina, s/n, Centro), de 8h ao meio-dia.

É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais e cópias).