Belford Roxo: trecho da Plínio Casado será interditado para obras na linha do trem

Foto: Rafael Barreto / PMBR

Os motoristas que passarem por Belford Roxo no domingo (24) e na segunda-feira (25 deste mês) devem ficar atentos. É que nestes dias, uma das principais vias do município, um trecho da Avenida Doutor Plínio Casado, no bairro Prata, será interditado para obras de manutenção da passagem em nível Prata I.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (22) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.