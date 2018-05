Belford Roxo traça diretrizes para o turismo

Foto: Divulgação

Com o objetivo de tratar diretrizes sobre o Planejamento Estratégico da Baixada Verde, o secretário de Turismo de Belford Roxo, Gustavo Costa, a secretária-executiva da pasta, Hisolda Rodrigues, e equipe, esteve reunido com secretários da pasta de Nova Iguaçu e Mesquita, nesta semana. Belford Roxo agora participará do Fórum Regional de Turismo da Baixada Verde e terá representatividade nos fóruns de discussão Regional e Estadual. Segundo o secretário Gustavo Costa, cabe ressaltar que a denominação “Baixada Verde” gerou maior visibilidade e oportunidade de posicionar o município no cenário do turismo regional.

