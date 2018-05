Belford Roxo trabalha a inclusão social das Pessoas com Deficiência

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Trabalhar e estimular políticas públicas e programas que contemplem a promoção, a proteção e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Este é o objetivo do Mapa Inclusivo, lançado esta semana pela Secretaria da Pessoa com Deficiência de Belford Roxo (SEMPED), a primeira ativa do segmento na Baixada Fluminense. O evento, que reuniu várias autoridades, aconteceu no Ciep Municipalizado Constantino Reis, no bairro São Bernardo, e também apresentou a nova gestão da secretaria, que tem à frente o secretário Márcio Moto.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (04) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.