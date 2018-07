Belford Roxo: tolerância zero para veículos abandonados

Foto: Cláudio Nunes/PMBR

Belford Roxo não está permitindo carros largados pelas vias do município. Ontem (25), o secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana, Eduardo Dias, esteve junto com a sua equipe rebocando e notificando veículos velhos e abandonados nas vias públicas. A ação, que contou com a participação de fiscais do Departamento de Postura da Prefeitura, agentes da Defesa Civil e da Guarda Municipal, aconteceu na Avenida Joaquim da Costa Lima, do bairro Lote XV ao Centro. Os carros rebocados foram levados para o depósito municipal, localizado na Avenida Atlântica, no bairro Recantus.

