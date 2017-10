Belford Roxo tem baixo índice de pessoas com Hanseníase

Foto: Ailton Tinho/PMBR-Divulgação

Visando intensificar ações de prevenção à Hanseníase, a Prefeitura de Belford Roxo, através das Secretarias de Saúde e da Pessoa com Deficiência em parceria com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) realizou ontem a Campanha do Combate à Hanseníase. Além de informações sobre a preservação, sintomas e tratamento da doença, foram realizados atendimentos com dermatologistas, aferição de pressão, vacinação contra HPV, distribuição de preservativos e informações sobre Tuberculose e Alcoólicos Anônimos (AA). A estrutura do evento contou com área coberta e quatro banheiros químicos.

