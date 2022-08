Belford Roxo tem 34 postos para vacinar contra a poliomielite

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de cinco anos já começou em Belford Roxo. Até o dia 9 de setembro, a Secretaria de Saúde disponibilizou 34 postos de vacinação que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, o município está com a

multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O Dia D das campanhas será neste sábado (20-08), das 8h às 17h, nos mesmos postos de vacinação.

Confira os pontos de vacinação

Pontos de vacinação:Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola; Policlínica Regional de Heliópolis; Policlínica Regional de Nova Aurora; Policlínica Regional Antonino Gomes de Oliveira – Santa Maria; Policlínica Regional do Parque São José; Policlínica Regional do Parque Amorim; Policlínica Itaipu; Policlínica Mariza Ribeiro da Silva – Redentor; Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho – Palmeirinha; USF Bela Vista; USF Ererê; USF Jardim do Ipê I e II; USF Maria Anésia; USF Onofre Aniceto; USF Parque

dos Ferreiras; USF Parque Esperança I e II; USF Antônio Francisco Ribeiro; USF Xavantes I e II; USF Edir Henrique Gandra; USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco); USF Santa Maria I, II e III; USF José Luiz de Oliveira (Zé do Trenzinho); USF José Venâncio (Zé Cabeção); USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa; USF Rosa Sá Lourenço da Silva; USF Nivaldo Cardoso de Moura; UBS Ismael de Castro Rosa;

UBS Manoel Batista Almeida Filho; UBS Jorge Tayano Dias; UBS Santa Marta; UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia); UBS José Benachio; UBS Alfredo Alencar; UBS Jeferson da Silva Resende.