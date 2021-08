Belford Roxo: secretário do Ministério de Desenvolvimento Regional visita obras

Acompanhado pelo prefeito Waguinho e pela deputada federal Daniela do Waguinho, secretário Pedro Maranhão percorreu obras em dois bairros

O secretário Nacional de Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, representante do ministro Rogério Marinho, visitou ontem Belford Roxo. Acompanhado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, pela deputada federal Daniela do Waguinho e pelo vice-prefeito Marcelo Canella, o secretário percorreu as obras de Shangrilá e São Leopoldo, bairros que estão recebendo obras de infraestrutura em cerca de 80 ruas. A comitiva encerrou as visitas nas obras da Escola Municipal José Mariano dos Passos, no Vilar Novo, que está sendo construída para abrigar mil alunos.

Pacote de obras

De acordo com o projeto, em Shangrilá 38 ruas serão beneficiadas com obras de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, calçadas, iluminação, sinalização viária horizontal e vertical. Em São Leopoldo, 37 ruas receberão os mesmos tipos de serviços executados em Shangrilá. O pacote de obras no bairro inclui ainda rede adutora e mais de 1.700 metros de ligações domiciliares e uma elevatória.

A visita começou por Shangrilá, às 10h20. Waguinho, Daniela do Waguinho e Pedro Maranhão caminharam pela estrada de Miguel Couto e ruas adjacentes. O secretário nacional de Desenvolvimento Regional elogiou o trabalho feito pelo prefeito e o empenho da deputada. “Waguinho é um excelente gestor, tem compromisso com Belford Roxo e por isso foi reeleito com mais de 80% dos votos. Vi diversas obras no município. A deputada Daniela do Waguinho também é incansável na busca por recursos”, concluiu Pedro Maranhão.

Resgate de autoestima

O prefeito Waguinho agradeceu ao secretário, destacando que Pedro Maranhão não poupou esforços pela liberação de recursos para as obras de Shangrilá e São Leopoldo. O prefeito lembrou que esses dois bairros sempre sofreram com o abandono.

“Procuramos melhorar a qualidade de vida da população e resgatar a autoestima. A ajuda do Governo Federal é fundamental para conseguirmos transformar Belford Roxo e acabar com essa história dos moradores pisar na lama”, concluiu Waguinho, não esquecendo de citar também o trabalho do deputado estadual Márcio Canella na interlocução com o Governo do Estado.

Orgulho do bairro

Moradora da Rua Café há mais de 50 anos, Vera Bastos da Silva, 69, não conteve a euforia e abraçou o prefeito Waguinho. “Shangrilá sempre foi um bairro abandonado. Eu já estava cansada de pisar na lama todos os dias. Agora posso dizer que tenho orgulho de morar em Shangrilá”, concluiu Vera Bastos.

Próxima parada: São Leopoldo

De Shangrilá a comitiva partiu para São Leopoldo. O secretário e a comitiva subiram até à rua Tuiuti, que está em fase final de concretagem. “O bairro estava abandonado há vários anos”, resumiu Waguinho. “Quando falava-se em Belford Roxo, as pessoas logo lembravam de violência. Estou vendo que o município mudou e a realidade é outra”, completou Maranhão.

Parlamentar agradece pelo empenho em ajudar a cidade

Eleita em 2018 com 136.286 votos, a deputada federal Daniela do Waguinho também agradeceu a Pedro Maranhão pelo empenho em ajudar Belford Roxo. A parlamentar enfatizou que quando o prefeito Waguinho assumiu o primeiro mandato, em 2017, o município estava destroçado.

“Conseguimos os recursos para investirmos nas obras. O secretário Pedro Maranhão tem nos ajudado muito e o prefeito executando as obras”, disse Daniela enquanto andava pelas ruas de São Leopoldo com o prefeito e o secretário Pedro Maranhão.

O aposentado Francisco dos Santos, 68 anos, mora em São Leopoldo há mais de 60. Ele aniversariou esta semana e disse que ver o bairro asfaltado é o seu melhor presente “Acompanhei toda a obra desde o começo. Pensei que não ia realizar esse sonho”, arrematou.

Convênio estava quase que parado

O convênio estava sendo executado lentamente. Em 2018, a deputada federal Daniela do Waguinho foi eleita e, logo no início do mandato, em 2019, começou a percorrer o gabinete do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). De janeiro de 2019 a julho de 2021 houve desembolso no valor de R$ 18.470.500,83 (43% do valor do contrato). Quando o município não tinha representante em Brasília, a Prefeitura desembolsou R$ 3.552.481,34 (8% do valor do contrato).

“Aceleramos o trâmite e os recursos começaram a ser liberados”, resumiu a deputada Daniela do Waguinho, destacando que em agosto do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o senador Flávio Bolsonaro, visitaram Shangrilá e São Leopoldo e inauguraram trecho de obras. Secretários municipais e vereadores também acompanharam a visita.