Belford Roxo se prepara para as chuvas de verão

Considerada uma das melhores do estado, a Defesa Civil de Belford Roxo está preparada para enfrentar os problemas causados pelas chuvas de verão. Recentemente, o órgão se reuniu com os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), responsável por colocar em prática o Plano de Contingência do município. O planejamento é um conjunto de ações preventivas que visam evitar a perda de vidas humanas ou danos ao meio ambiente durante o período chuvoso, que começa em novembro e vai até abril.

No encontro anual, realizado no fim de outubro, na sede da Defesa Civil, no bairro Santa Amélia, participaram, além de servidores municipais, o Conselho de Empresas Não Governamentais (Ceng) e as geólogas Analice Ramos pereira Gomes e Joana de Oliveira Ramalho, integrantes do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), órgão estadual vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

Na reunião, as funcionárias estaduais disseram que a Defesa Civil de Belford Roxo é uma das mais bem preparadas do estado do Rio de Janeiro. A menção elogiosa é o reflexo do trabalho e da dedicação dos 78 servidores treinados para atuar na prevenção e socorro às vítimas de deslizamentos e inundações provocados pelas fortes chuvas.

O município é monitorado 24 horas por dia. Segundo o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana, Marcelo dos Santos Pereira, o órgão possui um moderno Centro de Monitoramento e Gerenciamento e Risco e uma Estação Meteorológica, que acompanham, em tempo real, as condições climáticas na Cidade.

A estação foi doada pela JCTM Comércio e Tecnologia, que também se responsabilizou pela manutenção gratuita do equipamento. “Por orientação do secretário de Defesa Civil, Robenilson Vasques Fernandes, eu organizei a reunião do GRAC. O Plano de Contingência é de extrema importância para o município”, explicou Marcelo dos Santos.

Além dessa medidas, a Defesa Civil implantou o “Alerta Meteorológico”, que é um serviço de informação das condições climáticas no município, enviada por celular. Hoje, milhares de belford-roxenses estão cadastrados no sistema. Para receber o alerta do tempo, basta enviar um SMS para o código 40199.

Ministério da Ciência e Tecnologia

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, instalou, há alguns anos, no município, oito pluviômetros (instrumento que mede a quantidade de chuva que cai em um determinado lugar), mas, de acordo com Marcelo dos Santos, apenas três equipamentos estão funcionando.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo