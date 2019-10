Belford Roxo se destaca em exposição realizada no Rio

A mostra foi realizada na Biblioteca Estadual Celso Kelly, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Na oportunidade, a equipe formada por cinco servidores do Departamento do Trabalhador de Educação em Saúde apresentou o trabalho: “A humanização de qualidade e segurança como estratégia da produção de serviços em saúde”. O programa visa capacitar e atualizar os conhecimentos dos funcionários da Semus.

Segundo o diretor do departamento, João Batista Marques da Silva, a participação de Belford Roxo na mostra foi um sucesso. Dentre os 92 municípios que compõem o Estado do Rio de Janeiro, Belford Roxo foi um dos poucos selecionados para apresentar as suas experiências na área da educação em saúde. “O nosso trabalho fará parte de uma publicação que será produzida e divulgada, em breve, em todo Estado”, alegrou-se Silva.

Belford Roxo participa desde 2010 do programa de Educação Permanente em Saúde do Estado. Em outubro deste ano, 160 profissionais da Semus participaram de uma capacitação sobre o câncer no ambiente de trabalho, que aconteceu na Universidade Abeu (Uniabeu). Em novembro, os servidores participarão de uma roda de conversas, com o objetivo de avaliar e aprimorar o programa.

