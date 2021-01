Belford Roxo: ruas Topázio e Arlete Afonso, em Shangrilá, ganham nova rede de galerias

O ano começou a todo vapor em Belford Roxo. As obras de infraestrutura e saneamento básico estão acontecendo nos quatro cantos da cidade. Nesta quarta-feira (13-01), uma equipe esteve nas ruas Topázio e Arlete Afonso, em Shangrilá, colocando manilhas e uma nova rede de galerias. Simultaneamente, outra equipe esteve realizando a operação tapa-buraco na Estrada Manoel de Sá, Parque Amorim. Além disso, o trabalho no enfrentamento contra o coronavírus também continua com sanitização em diversos pontos da cidade como, Praça da Apoteose, bairro das Graças, Praça de Areia Branca e na Unidade Básica de Saúde Alfredo Alencar, bairro Vila Mercedes.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, garantiu que esse novo governo será de muitas realizações. “Vamos continuar o trabalho que estávamos realizando, como os projetos Seu Bairro de Cara Nova, Operação tapa-buraco e calçada cidadã. E não podemos parar com os serviços de combate contra o coronavírus. Já são 110 mil testes realizados, garantindo assim, a prevenção e o tratamento da população”, destacou Waguinho.