Belford Roxo reinaugura pista de caminhada na vila olímpica

Moradores de Belford Roxo já podem colocar os tênis de corrida e se alongar, pois a pista de caminhada da Vila Olímpica, no bairro Nova Piam, foi reinaugurada, nesta quinta-feira (21), pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. Acompanhado de secretários, vereadores e da deputada federal Daniela do Waguinho, o prefeito descerrou a placa e caminhou por toda a extensão da pista.

A pista tem uma rotatividade de aproximadamente 800 a mil pessoas por dia. Para caminhar não é necessário se cadastrar. Ela possui cinco raias, sendo a 1 (229 metros) e a 2 (232 metros) para corrida. Já as 3 (238 metros), 4 (244 metros) e 5 (250 metros) são para caminhada. O objetivo é evitar que as pistas “embolem” com os participantes de caminhada e os de corrida. Os horários de funcionamento da pista são das 6h às 11h, 16h às 18h e das 18h às 21h.

Durante a reinauguração, o prefeito Waguinho lembrou da pesquisa da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) onde Belford Roxo ficou em primeiro lugar na Baixada Fluminense e em terceiro em todo o estado na categoria investimento. “O governo atua nos quatro cantos da cidade”, destacou. Waguinho ainda anunciou a revitalização de 43 ruas desde a vila até a Rua Mauá, no bairro São Bernardo, além de informar a população de que já são cerca de 30 obras prontas para inaugurar. “Em 2020 teremos mais asfalto e concreto”, acrescentou.

Esporte é saúde

Para a deputada federal Daniela do Waguinho, a reforma da pista de caminhada é muito importante para o bem-estar da população. “Esporte é saúde e essa obra é mais um incentivo para as pessoas se cuidarem”, resumiu. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Andrew Renato, o Renatinho, esteve em Brasília esta semana com a deputada e anunciou que o município receberá outra parcela do Pelc (Programa Esporte e Lazer da Cidade). “Belford Roxo também foi o primeiro a sancionar uma Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte”, disse.

Moradora do bairro Nova Piam, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, Célia Regina, 51 anos, é aluna de pilates e dança de salão que são oferecidas na vila. Quando não está fazendo as modalidades, Célia usa a pista de caminhada para treinar. “Sou atleta amadora e estava muito ansiosa para a abertura, pois é um local seguro, apropriado e próximo da minha casa”, disse a guarda.

Diversas modalidades

Inaugurada no final da década de 90, a Vila Olímpica de Belford Roxo oferece as seguintes modalidades: futebol, basquete, futsal, ginástica rítmica, jump, dança de salão, pilates postural, jiu-jitsu, judô, karatê, vôlei, ginástica funcional, capoeira, xadrez, zumba, ginástica localizada, circuito funcional, ginástica aeróbica, handebol, informática e treinamento funcional. Os interessados em se matricular podem se dirigir à vila com cópia dos seguintes documentos: identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3×4, atestado médico e declaração de escolaridade (caso seja menor).

