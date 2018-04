Belford Roxo recebe reforço na segurança pública

Foto: Divulgação

Belford Roxo vai ganhar um reforço na segurança pública. Na última quinta-feira, a Polícia Militar do Rio de Janeiro recebeu as primeiras 265 viaturas que vão reforçar a frota e a segurança no Estado. Destas, 15 viaturas serão destinadas ao 39º BPM (Belford Roxo) e vão patrulhar as vias do município. Os novos veículos fazem parte do primeiro lote de um total de 580 viaturas adquiridas pelo Governo do Estado para melhorar a capacidade operativa no policiamento ostensivo.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SÁBADO (28) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.