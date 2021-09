Belford Roxo recebe mais obras de saneamento pavimentação

Pacote melhorias chega aos quatro cantos do município da Baixada

Belford Roxo está com um pacotão de obras pelos quatro cantos do município. A atual gestão vem desde 2017 investindo em qualidade de vida para os moradores através de obras de infraestrutura. Na parte de saneamento básico, teve colocação de manilhas na rua Luciano, no bairro Farrula, colocação de ralos e terraplanagem na Rua Dona Luísa, instalação de rede de água potável na Rua Rubi e colocação de manilhas na Rua Nova Iguaçu, todas em Shangrilá.

Já na parte de asfalto, a pavimentação foi feita na Rua Piauí, em São Leopoldo, Rua Tabira, em Heliópolis, Avenida Augusto Vasco Aranha, em Areia Branca e Existente, Mina, Dona Luisa, Estrada Itaipu-Babi, em Shangrilá.

Transformação da cidade

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou o trabalho árduo pela transformação da cidade. “Muitos lugares que antes eram esquecidos já estão vendo a transformação acontecer. Com isso, além de qualidade de vida, nós resgatamos a autoestima da população”, resumiu Waguinho.