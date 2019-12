Belford Roxo recebe decoração natalina com iluminação decorativa e árvores de Natal

“Declaro aberto o Natal de 2019”, afirmou o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ao acender as luzes da árvore de Natal no centro da Praça de Heliópolis. A iluminação decorativa está presente ainda em mais cinco pontos do município.

É a primeira vez que o município recebe decoração natalina em diversos pontos da cidade. Já na entrada, o pórtico e toda a Avenida Carvalhaes receberam anjos iluminados; o calçadão no centro do município e a Praça Eliaquim Batista receberam árvore de Natal e papai Noel; a Praça de São Vicente luzes natalinas; a Praça do Wona uma guirlanda natalina de cinco metros e o bairro Lote XV iluminação nas principais ruas do centro comercial.

A inauguração do projeto Natal do Novo Tempo comemorou o nascimento do progresso da cidade de Belford Roxo, e foi marcada por festa e apresentações culturais. Subiram ao palco o coral infantil da Escola Municipal São Francisco de Assis; o grupo de louvor Vivos para Gerar Vidas da Igreja Assembleia de Deus em Mutirão; a bailarina Nathália Correa; a Escola Municipal Capela São José; as atrizes Lidian Ponce e Mayara Costa; o pastor Beto Almada e o grupo teatral da igreja Assembléia de Deus Ministério Projeto de Deus.

A deputada federal Daniela do Waguinho se emocionou ao presenciar, em Heliópolis, mais um momento de emoção para Belford Roxo. “A emoção tomou conta de mim de uma maneira. É um novo tempo de verdade, esse governo tem feito de fato a diferença. Me lembro dessa praça há muitos anos atrás sucateada e hoje é lindo ver tudo isso acontecendo aqui”, comentou Daniela.

O prefeito Waguinho externou sua satisfação de poder inaugurar o projeto pioneiro de Natal no bairro em que nasceu e cresceu. “Vamos ver Belford Roxo comemorando o Natal desde a entrada da cidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo essa beleza para o nosso povo. Vamos continuar juntos, pois o nosso objetivo é nos tornarmos referência na Baixada, no estado e no Brasil”, relatou Waguinho.