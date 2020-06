Belford Roxo realiza teste rápido gratuito para detectar coronavírus

Moradores passam por triagem, depois colhem o sangue e pegam o resultado que demora de 10 a 15 minutos para ficar pronto

As estratégias do combate e prevenção, em Belford Roxo, ao novo coronavírus se ampliam cada vez mais. A Secretaria de Saúde está realizando testes rápidos gratuitos em alguns pontos da cidade. Ontem, foi a vez do bairro Bom Pastor. Os moradores passaram por uma espécie de triagem, depois colheram o sangue, e por fim, pegaram o resultado que demora de 10 a 15 minutos para ficar pronto. Hoje, a ação acontece no centro de Nova Aurora, das 9h às 12h.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, orienta a população para que só compareça aos locais para a realização do teste rápido as pessoas com a real necessidade. “Dessa maneira, iremos evitar aglomerações e cuidar de quem realmente precisa. Sabemos que um exame como esse não é barato. Foi pensando nisso que criamos o projeto para atender de forma gratuita a população”, disse o prefeito.

Evolução da doença

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, a ação está sendo realizada para que haja um parâmetro da evolução da doença e o mapeamento. “Por isso, realizaremos os testes em todos os bairros. Os casos positivos serão encaminhados para fazer tomografia e para se consultarem nas unidades de referência. Quem apresentar sintomas, já sairá da ação com os remédios necessários”, informou o secretário. A ação conta com médicos, enfermeiros e funcionários da Secretaria de Saúde.

Aos 70 anos, Teodora Schwenck de Amorim foi fazer o teste rápido para a Covid-19. Visando a prevenção, ela levou também toda a sua família. “Estou sem sintomas, mas moro com mais seis pessoas. Todos vieram fazer o teste rápido. Achei a ação muito boa, pois muitas pessoas não têm condições financeiras para fazer esse exame”, destacou. A administradora, Rosangela Fernandes, 57, também gostou do projeto. “A ideia é maravilhosa. É bom saber que o governo está cuidando da gente. Nós nunca recebemos tanta atenção como agora”, resumiu.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo