Belford Roxo realiza mais de mil testes rápidos de covid-19 em dois dias

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo está realizando testes rápidos para COVID-19 em diversas áreas da cidade. Hoje a ação de testagem estará na Praça de Heliópolis de 9h às 14h. Os moradores passam por uma espécie de triagem, colhem o sangue e recebem o resultado entre 10 a 15 minutos. Os casos positivos são encaminhados para fazer tomografia e para consultas nas unidades de referência, e aqueles que apresentam os sintomas já recebem os remédios necessários.

A ação, que conta com médicos, enfermeiros e funcionários da Secretaria de Saúde, já esteve nos bairros Bom Pastor, Nova Aurora e Lote XV nesta semana. Nos dois primeiros dias foram realizados mais de mil testes. O secretário de Saúde, Christian Vieira, comemorou o avanço no combate ao coronavírus na cidade “A ação está sendo realizada para que haja um parâmetro da evolução da doença e o mapeamento. Assim, as estratégias do combate e prevenção se ampliam cada vez mais na nossa cidade”, declarou.

Os moradores aprovaram a iniciativa. A pastora Ana Lúcia de Miranda faz parte do grupo de risco. Por ter dificuldades de locomoção, os agentes realizaram o teste em sistema “delivery”. “Eu só tenho a agradecer a esses profissionais da secretaria de saúde que entenderam minha situação e tiveram o carinho e cuidado de vir até meu carro para que eu pudesse fazer o teste”, concluiu.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, esteve presente na ação e orientou moradores sobre prevenção. “Sabemos que um exame como esse não é barato. Foi pensando nisso que criamos o projeto para atender de forma gratuita a população. Mas é preciso que as pessoas só compareçam aos locais para a realização do teste rápido com a real necessidade para evitarmos aglomerações”, disse o prefeito.

Testagem gratuita

Rita de Cássia Braga foi uma dessas pessoas beneficiadas pela testagem gratuita. A técnica em enfermagem trabalha cuidando de idosos e conta que estava tendo dificuldades pra fazer o teste. “Fiquei três meses em casa e agora estou voltando ao trabalho. Como eu cuido de pessoas do grupo de risco queria fazer o teste, mas é muito caro no particular. Fiquei sabendo dessa ação pelas redes sociais da prefeitura e achei uma ótima oportunidade de testar. Agora posso voltar mais tranquila ao trabalho”, comemorou.

Na próxima semana a ação estará no Bairro das Graças (30/06) e Parque São José (01/07). Para mais informações, os moradores devem acessar as redes da Prefeitura (https://www.facebook.com/PrefeituradeBelfordRoxo/).

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.