Belford Roxo realiza campanha de conscientização no trânsito em relação ao avanço da à Covid-19

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública de Belford Roxo realiza todo ano uma Campanha de Trânsito Seguro nas ruas da cidade. Em 2020, campanha aconteceu de maneira diferenciada. Aproveitando o Dia do Taxista, a Secretaria esteve na manhã desta terça-feira (25/11), na Praça Getúlio Vargas, no centro de Belford Roxo, para observar o cumprimento das medidas protocolares em virtude da Covid-19.

A ação contou com a presença do coordenador de Educação no Trânsito, Roberto D’ Amico, e quatro guardas municipais. A abordagem foi realizada no ponto de táxi da praça com folhetos educativos, distribuição de máscaras e orientação em relação ao transporte dos passageiros.

“A nossa presença é baseada no decreto de segurança estipulado pela Prefeitura, por conta do Coronavírus. É importante que os taxistas estejam usando a máscara e tenham em seu veículo o álcool em gel. Usamos o dia do taxistas para conscientizá-los da importância dessa medidas, além de medidas de segurança como uso do cinto, não utilização do celular e ter o veículos em condições de circular”, declarou D’Amico.

Matheus Ribeiro, de 21 anos, é taxista há dois anos e reforçou a importância do movimento na atual situação que o mundo enfrenta. “É fundamental cumprimos as medidas, esse vírus tem matado muitas pessoas e nosso papel é ajudar na diminuição dos casos. Ando com o álcool no carro, sempre de máscara e com os vidros todos abertos”, afirmou o motorista.

Além de conversar com os taxistas, os agentes de trânsito também abordaram motoristas por aplicativos e outros veículos que passaram pela via. O foco desta vez, foi alertar que além das medidas de segurança, é preciso estarem atentos a não disseminação do vírus pela cidade.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.