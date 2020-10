Belford Roxo realiza ação de conscientização do Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou na última segunda-feira (05-10) uma ação na Clínica da Mulher, no Centro, de conscientização sobre a Campanha do Outubro Rosa. Durante todo o mês, as unidades de saúde estarão realizando palestras, dinâmicas e ações para alertar as mulheres sobre o câncer de mama e de colo de útero.

O evento de abertura da campanha também marcou a reinauguração da Clínica da Mulher que passou por uma reforma e troca dos equipamentos. Quem passou pela unidade também pôde fazer o teste rápido de diagnóstico da covid-19. A Clínica da Mulher está fazendo um dos exames mais importante para detectar o câncer de mama: a mamografia.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, alertou sobre os cuidados da mulher. “As consultas devem ser feitas de janeiro a janeiro. Nossa rede está pronta para consultas, realização de exames e com medicação. Outubro é o mês que procuramos dar ênfase a conscientização do câncer de mama e colo de útero. E ainda trouxemos o teste do covid gratuitamente para a população. Já são mais de 60 mil testes realizados”, informou o secretário.

Recursos de R$ 5 milhões em emendas

A deputada federal Daniela do Waguinho prestigiou a abertura do Outubro Rosa na Clínica da Mulher. Durante a visita, ela lembrou que já destinou para a saúde de Belford Roxo R$ 5 milhões em emendas para ajudar na construção do Hospital da Mulher.

Além disso, Daniela está na luta para a criação do projeto de lei que institui o dia 13 de maio como Dia Nacional de Combate a Endometriose. “Essas campanhas são para incentivar as mulheres a se prevenirem e a se tratarem assim que forem diagnosticadas. Também é muito importante que os gestores se preocupem e ofereçam atendimento”, enfatizou Daniela.

Palestras sobre o câncer de mama

A ação contou com palestras sobre o câncer de mama, colo de útero e sobre suicídio, além de uma sala reservada para a beleza da mulher com serviços de manicure, designer de sobrancelhas e cabeleireiro. A equipe do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC) agitou o evento com um aulão de ginástica.

De acordo com a secretária de Gestão em Saúde, Priscila Musser, que é a administradora da Clínica da Mulher, durante todo o mês de outubro a unidade estará com demanda livre para a realização de preventivo e mamografia. “Além disso, possuímos especialidades como cardiologia, dermatologia e ginecologia. Todo o evento foi pensado na conscientização e também para elevar a autoestima da mulher”, destacou Priscila.

Reportagem; Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.