Belford Roxo realiza ação com vários serviços no bairro Nova Aurora

Prefeitura une forças para levar diversos serviços aos moradores do bairro Nova Aurora no sábado. Foi também um dia de conscientização e de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde, promoveu no último final de semana, em Nova Aurora, uma ação de prevenção das atividades que fazem parte do Programa de Enfrentamento das Arboviroses, Dengue, Zika e Chikungunya.

A iniciativa que aconteceu no sábado teve como objetivo fortalecer as ações de controle na região. No total, cerca de 100 agentes participaram das atividades. Foram oferecidos uma gama de serviços como vacinação antirrábica de cães e gatos (quase 700 animais foram imunizados); controle de prevenção a leptospirose, visita domiciliar, apresentação de peça de teatro com distribuição de folhetos informativos, orientações básicas de consumo de água e orientações de reconhecimento geográfico.

As equipes visitaram locais de grande concentração de materiais recicláveis. Cinco carros-fumacê percorreram diversas ruas do bairros para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

O secretário adjunto de Vigilância em Saúde, João Paulo Souza da Costa, destacou que as equipes que utilizaram os veículos fizeram um trabalho de bloqueio contra o Aedes nos principais locais que fazem limite com Belford Roxo, montando uma espécie de ‘cinturão’ protetor. A Prefeitura informou também que as equipes de combate a endemias fizeram visitas domiciliares e mais de 18 escolas foram visitadas. Na praça hove apresentação de peças de teatros com fantoches, para conscientização na luta contra o Aedes, onde onde crianças e adultos tiveram a oportunidade de assistir.

“Nossos planejamentos para setembro e outubro visa realizar essas ações às quartas-feiras e sábados, sempre obedecendo os critérios preconizados pelo Programa de Enfrentamento das Arboviroses, Dengue, Zika e Chikungunya”, enfatizou João Paulo.

Acompanharam de perto

O secretário de secretário de Saúde, Flávio Vieira, e o vereador Markinho Gandra (PDT), que nasceu no Nova Aurora, participaram do evento e acompanharam de perto todos os serviços realizados na praça do bairro, que ficou movimentada com o vai e vem dos pets. “Essa parceria com a Prefeitura é importante, porque revitaliza a vontade de trabalhar cada vez mais pela população. Ações como essa mostram também a preocupação do governo com as demandas da região. Tivemos êxito com essa ação.

Reportagem

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo