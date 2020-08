Belford Roxo realiza 30 mil testes rápidos da Covid-19 em um mês

Em pouco mais de um mês o projeto “Saúde em Ação” da Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou 30 mil testes rápidos de Covid 19 gratuitos. A equipe composta por médicos, enfermeiros e funcionários do setor, percorreu mais de 25 bairros com o serviço contribuindo para a contenção da pandemia no município.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou o cuidado com a população. “Sabemos que os testes não são baratos. Através do projeto, podemos atender aos moradores de forma gratuita para também mapear e continuar com as ações de prevenção e tratamento pela cidade”, destacou Waguinho.

Segundo o secretário de Saúde, Christian Vieira, além dos testes, os moradores que acusarem positivo já saem com medicação e orientação dos profissionais que compõem a equipe. “Ainda contamos com ambulâncias que levam as pessoas que necessitam fazer tomografia ou internação. Todo o cuidado está sendo tomado e a população contribuindo também, usando máscara e respeitando o distanciamento social”, explicou Christian.

Moradora do Roseiral, Denise de Almeida, 45 anos, não teve nenhum sintoma, mas resolveu fazer o teste pois seu marido teve a doença. “Testei positivo, mas passei pelos médicos e não precisei de medicação. A ação é necessária, pois os testes não são baratos e as pessoas precisam saber se estão ou já tiveram a doença até para não relaxarem nos cuidados”, enfatizou. “Já estava tentando fazer o teste tem tempo, pois sou do grupo de risco. Apesar de estar me prevenindo quis tirar a dúvida. Consegui fazer perto de casa e bem rápido”, resumiu Eliane de Souza, 52.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo