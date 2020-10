Belford Roxo promove ‘Semana Vamos Brincar de Ler’ com atividades virtuais

SECOM / PMBR

A Secretaria Municipal de Educação, através da Divisão de Leitura, apresenta a “Semana Vamos Brincar de Ler” com o tema: “Literatura e Brincadeira no Mundo do Faz de conta”. Será uma semana com atividades diversificadas virtuais como: brincadeiras, histórias, músicas, poesias e muito mais. Tudo isso com a participação direta ou indireta dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo, através das orientações dos dinamizadores de leitura de cada unidade escolar. A publicação acontecerá das 13h às 17h entre os dias 19 a 23 deste outubro de 2020.

O projeto contém três categorias: “Fazendo Arte – Brinquedos e Brincadeiras”, “Clubinho da Leitura” e “Revelando Talentos”. Cada dinamizador de leitura poderá escolher uma ou mais categoria para desenvolver as atividades com seus alunos.

A “Semana Vamos Brincar de Ler” é uma proposta de inserção das atividades literárias nas comemorações do dia da criança. A partir de uma temática proposta sugere o desenvolvimento de ações lúdicas integrando a leitura e a brincadeira.

Em 2014, a semana foi realizada em torno da Tenda Literária; 2015 abordou o Centenário do Palhaço Carequinha; 2016 fez um resgate dos brinquedos e brincadeiras antigas; 2017 abordou o Centenário do Chacrinha, com a temática “Quem não se comunica se trumbica”; 2018 trabalhou com o tema “Ora fada, Ora bruxa” inspirado na obra de Sylvia Orthof e 2019 foi baseada no livro “História Meio ao Contrário”, inspirada no humor composto na obra de Ana Maria Machado Em 2020, a proposta inicial da Divisão de Leitura seria trabalhar o livro “Você Troca?” da Autora Homenageada Eva Furnari.

“O nosso objetivo era propor um trabalho onde os alunos pudessem brincar, contar, assistir, recontar, criar, promover encontros de personagens e muito mais. Porém, como é de conhecimento de todos, estamos vivendo um ano atípico, onde coisas simples do nosso cotidiano tornou-se um desafio a ser enfrentado para realizá-lo por conta da quarentena imposta pela pandemia do Covid-19, transformando assim, a forma de aprendizagem de milhares de alunos no mundo todo. Contudo a Divisão de Leitura não poderia deixar de apresentar uma contraproposta para substituir a inicial, por isso, desenvolvemos uma dinâmica a ser trabalhada no mês que se comemora o dia das crianças”, avaliou o secretário de Educação, Denis Macedo.

Proposta diversificada

A Divisão de Leitura propõe uma semana com atividades diversificadas virtuais como: brincadeira, brinquedos, histórias, músicas e muito mais. As atividades deverão conter a participação direta ou indireta dos alunos, e todo material produzido deverá ser registrado através de vídeos. Não existe um limite de vídeos a serem publicados, porém todo material que será publicado deverá ser comunicado a Divisão de Leitura anteriormente a sua publicação, como mencionada abaixo.

A publicação deverá acontecer dentro da data proposta pela Divisão de Leitura, que será entre os dias 19 a 23 de outubro de 2020, com horário específico para cada publicação. Os dinamizadores deverão encaminhar para a Divisão de Leitura as atividades que serão apresentadas, juntamente com o nome do responsável pela publicação, e nome, idade e ano de escolaridade do aluno participante. Não será necessário o envio do vídeo. De posse destas informações, a Divisão de Leitura construirá um cronograma de apresentação, que será encaminhado a cada um dos dinamizadores posteriormente. No dia da publicação a legenda será de livre escolha da unidade escolar, porém não poderá faltar: #SemanaVamosBrincarDeLer, #BauEducativoBel, o nome da Unidade Escolar, nome do Dinamizador de Leitura, nome e ano de escolaridade do aluno. Os vídeos deverão ser publicados no facebook de cada unidade escolar, porém a cada publicação, o facebook da Divisão de Leitura (Sala de Leitura Sil Belford Roxo) deverá ser marcado. Os Dinamizadores de Leitura deverão enviar as informações necessárias para incluir no cronograma das apresentações até o dia 14 de outubro de 2020 (após esta data a Divisão não poderá acrescentar nenhuma apresentação).

