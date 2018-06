Belford Roxo promove primeira Feira de Experiências Populares em Saúde

Foto: Cláudio Nunes

“A Saúde também depende de nós”. Essa foi a frase tema da Feira de Experiências Populares em Saúde, realizada no bairro Farrula, em Belford Roxo. A iniciativa é resultado do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, uma parceria da Prefeitura, através das Secretaria de Saúde e de Vigilância Sanitária, com o Ministério de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde educadores buscam qualificar ainda mais o trabalho dos agentes de saúde e de vigilância no município, discutir sobre as práticas educativas e escutar a população para transformações sociais.

