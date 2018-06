Belford Roxo promove a oitava edição dos Jogos da Amizade

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Foi dada a largada e reinada a paz. Alunos do primeiro segmento do ensino fundamental da rede municipal de Belford Roxo deram início aos 8º Jogos da Amizade 2018. A abertura aconteceu no Ciep Municipalizado Constantino Reis e contou com alunos de seis do total de 28 escolas que vão participar da competição. Com faixas, bandeiras e ainda a passagem da tocha simbólica da paz, os estudantes disseram ao que vieram: mostrar todo o seu empenho e dedicação para participarem dos Jogos da Amizade. A abertura contou ainda com uma apresentação de alunos da ginástica rítmica, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da professora Kátia Nardi.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (15) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.