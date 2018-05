Belford Roxo promove “Novo Tempo em Ação” em Heliópolis

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Moradores do bairro Heliópolis e adjacências, em Belford Roxo, que precisam tirar a segunda via da documentação ou ainda colocar em dia a caderneta de vacinação, terão a chance de obter esses serviços no projeto “Novo Tempo em Ação”, que vai acontecer no próximo sábado, dia 26, das 9h às 13h, na Rua José Henrique Melo de Lima (antiga Rua Existente, na localidade conhecida como Cantão). Promovido pela Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e pela Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), o projeto conta com apoio de todas as secretarias e órgãos do governo e oferece mensalmente serviços sociais e de saúde gratuitos à população.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (24) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.