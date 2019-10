Belford Roxo promove Dia Delas com aula de fitdance na Praça de Heliópolis

Com diversos serviços voltados para as mulheres, a ação de conscientização foi realizada em alusão ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama e colo de útero

A Prefeitura de Belford Roxo realizou a terceira edição do Dia Delas, na Praça de Heliópolis. Recheada de serviços voltados para as mulheres, a ação de conscientização foi realizada em alusão ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama e colo de útero. A ação é fruto da união de todas as Secretarias Municipais. Além de serviços, aconteceram apresentações dos núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), como grupo de balé e capoeira. A ação terminou com um “aulão” de fitdance. A próxima edição do projeto Dia Delas acontece na sexta-feira (25), na Praça do Wona, a partir das 14h.

As mulheres que participaram do evento marcaram exames de mamografia e preventivo, além de realizarem auriculoterapia (acupuntura na orelha), medir a massa corporal e receber dicas de hábitos saudáveis. Ainda na praça, as 50 primeiras pessoas do sexo feminino que chegaram à tenda do Beto Tattoo, tatuaram temporariamente o laço cor de rosa, símbolo oficial da campanha internacional contra o câncer de mama. E aquelas que realizaram cirurgia de mastectomia agendaram para fazer uma tatuagem de reconstrução da auréola. Beto Tatoo está atuando também na Clínica da Mulher. A ação ofereceu ainda sessões de maquiagem e designer de sobrancelha, nutricionista e aferição de pressão arterial e glicose.

Prefeito destaca oportunidade para aprendizado

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, argumentou que o Dia Delas é uma oportunidade para as mulheres aprenderem mais sobre a gravidade dos cânceres de mama e do colo de útero. “Solicitei a instalação de mais quatro mamógrafos na Clínica da Mulher. No mês que vem, para a campanha do Novembro Azul, chegarão mais urologistas para a realização de exames”, anunciou Waguinho. “As mulheres não devem esperar outubro para se cuidar. Prevenção e o diagnóstico precoce salvam”, acrescentou a deputada federal Daniela do Waguinho, que conseguiu emenda de R$ 5 milhões para a construção do Hospital da Mulher em Belford Roxo.

Prevenção e conscientização

Desde o início do mês, a Semasc está levando informação nas ações sociais. “Através de palestras conscientizamos as mulheres. Tiramos dúvidas e as orientamos. No Dia Delas, além de passar informações, reunimos todos os serviços em um único local facilitando o acesso”, informou o secretário da pasta, Vander Louzada ao lado do seu adjunto Diogo Bastos. Segundo o secretário de Saúde Christian Vieira, dentro de um serão inauguradas mais três unidades de saúde. “Chegarão também mais mamógrafos, pois precisamos trabalhar a prevenção”, resumiu Christian, ao lado de sua adjunta Ana Carolina. “Foi uma reunião de forças e esforços para o evento. O projeto buscou unir e agregar os serviços que já existem e estão funcionando pelo município”, acrescentou a secretária da Mulher, Alessandra Batista.

Dignidade nos atendimentos, consultas e exames

A secretária de Gestão da Saúde, Tatiana Ervite, destacou que “as mulheres precisam acreditar que podem se cuidar não só no mês de outubro. Na Clínica da Mulher fazemos o acolhimento dando dignidade nos atendimentos, consultas e exames”. Através do status do whatsapp, a filha de Lemi Macedo, 75 anos, soube da ação e contou para a mãe. “Gostei muito do evento que muito esclarecedor”, resumiu Lemi.

A instrutora de fitdance, Bianca Fernandes, ficou surpresa com a quantidade de pessoas na ação. “Fiz a divulgação nos 40 núcleos do PELC no município e na internet. Também sou professora de educação física e atuo com saúde. É importante desde cedo conscientizar a galera e prevenir”, ressaltou Bianca.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo