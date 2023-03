Belford Roxo promove ação no Dia Mundial do Rim

Saúde dos rins para todos. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, em uma parceria com o Instituto Nefrológico de Belford Roxo (Inbel), realizou nesta quinta-feira (9) uma ação em celebração do Dia Mundial do Rim, na sede do Inbel.

A ação reforça a campanha de saúde renal coordenada pelo Sociedade Brasileira de Nefrologia com o tema anual “Saúde dos rins e exame de creatinina para todos”. O principal serviço oferecido no evento foi o exame de creatinina para avaliar e monitorar a função renal, ajudando a investigar possíveis doenças no organismo.

De acordo com a enfermeira do Inbel, Sônia de Oliveira, o exame é essencial para manter a saúde em dia. “Quando os níveis de creatinina estão altos, significa que os rins não estão eliminando a substância no sangue e assim é possível descobrir qual é o grau da insuficiência renal”, pontuou Sônia.

O diretor do Inbel, Gino Mannucci, comentou sobre a mobilização da campanha. “No Instituto nós realizamos o trabalho de hemodiálise e vemos diariamente como não é fácil enfrentar a doença renal crônica”, comentou Gino. “Gostaríamos de reforçar a importância da prevenção, pois essa doença é silenciosa e precisa de cuidados”, completou o diretor do Inbel, Gino Mannucci.

O coordenador municipal dos médicos, Raphael Abdalah, destacou a importância da ação. “Estamos presentes no oferecimento de exames essenciais que se completam para diagnosticar casos de insuficiência renal crônica”, frisou. “Os exames de creatinina terão os resultados em até sete dias. Todos os pacientes receberão o diagnóstico e acompanhamento adequado”, finalizou Raphael.

Sem deixar saúde de lado

A moradora do Jardim Bom Pastor, Sandra Helena, 55 anos, aproveitou o evento para fazer uma avaliação. “Na rotina diária acabamos deixando a saúde de lado e essa ação é uma iniciativa maravilhosa. Tenho caso de doença renal na família, meu pai faz hemodiálise e aproveitei para checar a saúde”, ressaltou Sandra. “É importante fazer esses exames regularmente, agradeço pela ação que leva saúde para todos de forma gratuita”, acrescentou a moradora do Jardim Bom Pastor, Dalma Martins, 74 anos.