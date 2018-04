Belford Roxo promove 1º Fórum Psicossocial Infanto-Juvenil

Foto: Divulgação

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) de Belford Roxo vai promover amanhã, das 8h30, às 12h, na Uniabeu, na Rua Itaiara 301, Centro, o 1º Fórum do Capsi. O evento tem por objetivo levar mais informações à população e aos profissionais que lidam com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é aberto a profissionais de saúde, educação, estudantes de psicologia e pedagogia, além do público em geral. Vários temas serão discutidos no encontro.

