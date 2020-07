Belford Roxo: Prefeitura reinaugura duas praças no Centro e entrega ruas revitalizadas

Edição: Jota Carvalho

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou no último sábado (25-07) as praças Eliaquim Batista e Getúlio Vargas, no Centro, totalmente revitalizadas.

Quem passou pelos locais pôde conferir os diversos atrativos como foi o caso de Severina Ramos da Silva, 60 anos, que mora no Bom Pastor. Ela estava fazendo compras no Centro e parou para fazer exercício. “Isso tudo é maravilhoso e faz muito bem à saúde, além de ser uma área para lazer. A população vai preservar esse patrimônio”, afirmou Severina. Além das praças, mais de 20 ruas do Centro e Guaraciaba foram beneficiadas com obras de infraestrutura.

Acompanhado do deputado estadual Márcio Canella e da deputada federal Daniela do Waguinho, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, andou pelo calçadão até as duas praças e em seguida seguiu para as ruas do Centro e Guaraciaba terminando sua rota na Avenida Doutor Carvalhaes. “São essas realizações que levam dignidade e cidadania para a população que esperou anos por essas obras. E, além disso, o Centro já foi contemplado com iluminação de led do projeto “Cidade Iluminada” e com a implementação do “Segurança Presente”, uma indicação do deputado Márcio Canella”, lembrou o prefeito.

O vereador Rodrigo Gomes, autor da indicação legislativa dessas obras no bairro, destacou o sonho dos moradores com um Centro moderno. “Esse é um centro comercial, mas também temos moradias em volta. A população esperou anos por isso e agora já é uma realidade”, resumiu.

Ruas no Centro e Guaraciaba

No Centro, as ruas beneficiadas com pavimentação, iluminação de led e sinalização são: Avenida Benjamin Pinto Dias (até à ponte que faz limite com São João de Meriti), Rua João Fernandes Neto – conhecida como Rua do Meio (até a entrada do bairro Guaraciaba), José Haddad, Circular, Firmino Leite, Portugal, Uruguai, Lúcia, Argentina, Paraguai, Costa Lima, Luiz Corinto Furtado, Etelvina e Teresinha Braga.

Além das ruas do Centro, foram beneficiados ainda logradouros do bairro Guaraciaba, como por exemplo, a Avenida Carvalhaes, que ganhou iluminação de led, asfalto novo e tratamento paisagístico. No Guaraciaba, foram beneficiadas com saneamento, pavimentação e iluminação de led as seguintes ruas: Avenida Coelho da Rocha, 15 de Novembro, 28 de setembro, São José, Maestro Germano Ribeiro, Sebastião Isidoro, José Muniz e Doutor Muniz. Incluindo a Avenida Carvalhaes, foram mais de 5 km de melhorias nestes logradouros. (Fonte: Secom / PMBR)