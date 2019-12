Belford Roxo: Prefeitura leva infraestrutura a Andrade Araújo

Publicado por Jota Carvalho – 31/12/2019 – 17h47

jota.carvalho@yahoo.com

A Prefeitura de Belford Roxo está concluindo a concretagem na Rua Ipaussu, bairro Andrade Araújo. A via recebeu mais 10 caminhões de concreto, somando 80m². Além da pavimentação, a rua ganhou meios-fios e calçadas novas. Outra beneficiada no bairro é a Rua Marli Garcez que está recebendo as mesmas obras da Ipaussu. Já as ruas Paulo de Frontin está com as calçadas e meios-fios prontos. Todas elas foram manilhadas.

Ainda no bairro, as ruas Mouraria e General Dutra também serão beneficiadas. No total, as cinco vias têm 4km de extensão. Morador da Rua Ipaussu há 35 anos, Luiz Fernandes de Oliveira, 65, esperou por muitos anos que a lama, poeira e buracos acabassem. “Estou comovido. Comprei esse terreno há alguns anos. Entraram e saíram vários prefeitos e nenhum resolveu o nosso problema, até agora. Todos necessitamos dessa dignidade”, disse Fernandes.