Belford Roxo: prefeito Waguinho anuncia obras para ruas de Jardim do Ipê e Areia Branca

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou hoje (20) os bairros de Areia Branca e Jardim do Ipê para o lançamento de obras. O prefeito, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Marcelo Canella, da deputada federal Daniela do Waguinho, do deputado estadual Marcio Canella, secretários e vereadores, anunciou obra de fresagem, pavimentação e drenagem, entre outras melhorias. No total, 34 ruas serão beneficiadas com mais de 30 mil toneladas de asfalto.

No início da manhã, o primeiro anúncio do lançamento de obras foi em Areia Branca. O bairro receberá 37 mil metros quadrados de obras, distribuídos em 18 ruas. “Isso é motivo de comemoração, dignidade e valorização do comércio. A Prefeitura tem o objetivo de transformar a cidade em um lugar melhor para população. Os recursos do Estado e do Governo Federal ajudam muito para os projetos do município, principalmente para construção de escolas, creches, praças”, afirma o prefeito Waguinho.

Saindo na frente

O segundo bairro visitado foi Jardim do Ipê, que será beneficiado com 38 mil metros quadrados de obras em 16 ruas. “É sempre um prazer estar com a população, realizar os lançamentos de obras e ver o município em desenvolvimento constante. A alegria do povo é a nossa alegria. Andamos em muitos lugares e posso confirmar que Belford Roxo está saindo na frente. Isso é motivo para comemorar. Em 2022 teremos muitas coisas para acontecer com a força e união”, destaca a deputada federal Daniela do Waguinho .

Moradores aprovam as melhorias que estão chegando

Quem também apoia e acompanha o processo de transformação da cidade é o deputado estadual Márcio Canella. “Hoje é um dia histórico. O prefeito tem trabalhado muito para as melhorias na nossa cidade. E as parcerias são importantes para que as obras possam acontecer aqui em Belford Roxo. É um dia feliz e único para os moradores da região. A nossa cidade é forte porque tem base em Brasília, com a deputada Daniela do Waguinho, e no Estado do Rio, pois estou na Assembleia Legislativa sempre buscando recursos com o governador para o município. O vereadores também se uniram e estão empenhados pelo bem do município. Quem ganha é a população”, declara Márcio Canella.

Pontos positivos

Há moradores nos bairros contemplados, que ressaltam os pontos positivos. Esse é o caso do aposentado Altiman Silva, 82 anos. “Cheguei aqui em 1944 e não tinha rua só barro e a linha do trem. Com as obras, virou uma cidade, pois o asfalto evita a lama. Meus clientes da barbearia ficam até contentes”, opina Altiman, que mora em Areia Branca.

A também aposentada Marlene Batista,73, concorda com a opinião do vizinho. “Quando cheguei em Areia Branca era tudo barro. Tenho problemas nas pernas, com a chegada do asfalto vai melhorar”, conclui Marlene Batista.