Belford Roxo: Policlínica de Itaipu realiza atividades do Novembro Azul

Em Belford Roxo, a Policlínica de Itaipu também é Novembro Azul. A unidade de saúde está empenhada com as ações do mês mundial de combate ao câncer de próstata. O encontro reuniu profissionais, que alertaram os homens sobre a importância do autocuidado e a realização de exames contínuos para prevenção e controle da doença. Além das recomendações da equipe de enfermagem, uma psicóloga, especializada em saúde mental, apresentou uma atividade lúdica de superação em apoio às pessoas que são diagnosticadas com o tumor.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou a necessidade de se intensificar o combate ao câncer de próstata. “Oferecemos consultas e exames. Depende apenas dos homens se conscientizarem sobre os riscos do câncer de próstata”, resumiu o secretário.

Convites de amigos para ir aos médicos não faltaram para o mecânico Luis Antônio de Oliveira, 45 anos. Luís perdeu o irmão, que tinha 40 anos, devido ao câncer e não quer entrar para a estatística dessa enfermidade. “O aprendizado é muito relevante. Eu era uma pessoa que qualquer coisa relacionada à saúde, tinha um receio, preconceito. Sempre escutei coisas que me davam medo e nunca busquei saber a verdade. Hoje eu sei que é importante tomar uma atitude e se cuidar”, declara.