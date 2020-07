Belford Roxo: Parque Floresta ganha espaço de lazer com academia e pista de caminhada

Praça Vitorina Gomes D’Nóbrega é uma homenagem a uma das mais antigas moradoras

Emocionadas, Alzira de Nóbrega Silva, 67 anos, Cecília Nogueira, 73, e Ignez Nóbrega, 75, não seguraram a emoção durante a inauguração da praça que leva o nome da mãe delas – Vitorina Gomes D’Nóbrega, no Parque Floresta, em Belford Roxo. Durante a cerimônia, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Marcio Canella lembraram da importância do espaço de lazer para o bairro. A indicação da obra é do vereador Erickson Gal.

A praça tem campo de grama sintética, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, bancos, mesa de jogos de dama, quadra poliesportiva, brinquedos, pista de caminhada, iluminação de led, além de tratamento paisagístico com palmeiras plantadas em toda a área.

Em seu discurso, Waguinho destacou que a praça transforma o dia a dia das pessoas, pois muitos sentam e conversam sobre vários assuntos, além de possibilitar a rápida socialização. “Tenho certeza que este local é um lugar aprazível para todos. Belford Roxo está crescendo muito. Não posso deixar de destacar aqui a grande ajuda que a deputada Daniela do Waguinho e o deputado estadual Marcio Canella dão ao município. É através deles dois que conseguimos recursos em Brasília e no governo estadual. Assumi em 2017 com o município quebrado. De lá para cá, entre reformas e construções, fizemos 28 creches, 14 escolas e 29 postos de saúde. Estamos fazendo uma revolução com obras em todos os bairros”, argumentou o prefeito.

Recursos de R$ 11 milhões

A deputada Daniela do Waguinho enfatizou que conseguiu R$ 11 milhões de recursos em Brasília para a Secretaria municipal de Saúde, pois, parte desta verba será aplicada na construção do Hospital da Mulher, no bairro São Bernardo. “Estou em Brasília para ajudar, buscando ajuda no governo federal, assim como o deputado Marcio Canella faz seu trabalho trazendo recursos do governo estadual. Trabalhamos sem vaidade para que o município cresça”, arrematou a deputada que, em 2018, conquistou o mandato com 136.286 votos, sendo 88.034 em Belford Roxo.

Município viveu sob o abandono até 2016, diz prefeito

O tempo que o município ficou abandonado até 2016 foi o tom do discurso do deputado estadual Marcio Canella. Ele lembra que começou a carreira política como vereador e está no segundo mandato de deputado estadual, sendo o segundo mais e votado em 2018 em todo o Estado com 110.167 votos (79.968 em Belford Roxo). “Quando o prefeito Waguinho assumiu, em 2017, esta cidade estava arrasada. Nada funcionava. Saúde sucateada e educação com escolas caindo aos pedaços. Nos unimos, eu Waguinho e Daniela, e colocamos como meta reconstruir esta cidade. Hoje estamos vendo que a Saúde funciona, as escolas estão funcionando em perfeito estado e há obras em todos os bairros. Belford Roxo está passando por uma transformação nesses 30 anos de emancipação”, argumentou Canella, ao lado do seu irmão Marcelo Canella e dos vereadores Erickson Gal, Telminho e Cristiane do Sobreira.

As irmãs Alzira, Cecília e Ignez não seguraram as lágrimas na hora de descerrar a placa com o nome da mãe delas, que dá nome à praça. Alzira contou que Vitorina foi bem nova morar no Parque Floresta, onde criou toda a família. “Quando mamãe chegou aqui era só barro e mato. Estamos muito felizes com a homenagem da Prefeitura, pois essa praça é importante para o bairro”, concluiu. “A praça ficou muito bonita e será muito útil”, completou o motoboy Marcos Paulo Assis de Nóbrega, 43, neto de Vitorina.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.