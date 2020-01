Belford Roxo: obras no bairro Shangrilá beneficiam mais de 40 ruas

As obras no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, estão em ritmo acelerado. Fruto de uma parceria com o Governo Federal e parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), mais de 40 ruas já estão sendo beneficiadas.

Dentre elas, a Estrada Miguel Couto e a Rua Aratangi estão em fase de drenagem com a colocação de 480 metros de manilhas. Assim como o restante das ruas que fazem parte do programa, as vias vão ganhar ainda meios-fios, calçamento e asfalto.

O PAC 2 é um programa de obras que gera desenvolvimento e oferece melhor qualidade de vida aos brasileiros. Continuarão sendo realizados, em Shangrilá, serviços de drenagem, saneamento básico, pavimentação e esgoto

sanitário até o final de 2020.

Segundo o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ano passado, as obras deram uma parada por problemas burocráticos, mas já solucionados. “Agora já está tudo normalizado e as obras estão em andamento. Serão muitas ruas transformadas e mais qualidade de vida para os moradores de Shangrilá”, destacou Waguinho.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo