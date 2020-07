Belford Roxo obras avançam em Shangrilá

Moradores de Belford Roxo comemoram chegada de saneamento, drenagem e pavimentação em mais de 30 ruas do bairro

Em parceria com o Governo Federal a prefeitura de Belford Roxo está realizando obras de saneamento, drenagem e pavimentação em mais de 30 ruas do bairro Shangrilá. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e está sendo executada através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Capacitação de Recursos e Convênios (Semocap) e o Ministério das Cidades.

Só este ano já foram entregues aproximadamente 8 mil metros de tubulação de esgoto, 4 mil metros quadrados de calçadas, 5 mil metros de meios-fios e 500 metros de tubulação para drenagem na região. Responsáveis técnicos contam que as obras nunca estiveram tão aceleradas quanto em 2020.O projeto avançou cerca de 20% nos primeiros 5 meses do ano. Incluindo investimentos em novos equipamentos, como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, e máquinas motoniveladoras que facilitam o trabalho das equipes no local e aceleram a entrega para a população.

Mudanças na região

O avanço tem sido notado pelos moradores que comemoram as mudanças na região. “Dá pra ver que as obras estão evoluindo e melhorando muito o bairro. É um sentimento de alegria porque a gente estava sem perspectiva de melhora. Estávamos mesmo precisando dessas obras”, contou Antônio Francisco.

A dona de casa Maria Francisca de 55 anos é moradora do bairro há 20 anos e conta que é a primeira vez que ela vê uma obra sendo realizada. “Era muita lama que dificultava o trajeto das crianças para a escola. Em dias de chuva não podíamos sair com nosso carro, pois tínhamos medo de atolar. A obra vai melhorar 100% a nossa qualidade de vida. Agora é só alegria”, comemorou.

“Prefeitura está presente trabalhando incansavelmente”, diz prefeito

No total, o projeto prevê a colocação de 21.721 metros lineares de rede coletora de esgoto, e mais de 1.700 metros de ligações domiciliares de saneamento básico, além de 171 metros de galeria retangular e 8011 metros lineares de rede de drenagem, favorecendo cerca de 1.800 domicílios. Além dessas obras de infraestrutura, como saneamento e pavimentação, a revitalização do bairro proporciona mais qualidade de vida através de praça, áreas de lazer, construção de calçadas padronizadas com acessibilidade, paisagismo e iluminação pública.

Em visita às obras ao lado da deputada federal Daniela Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, declarou: “Os moradores do bairro aguardaram por essas mudanças há mais de 30 anos. E quem mora aqui sabe que a prefeitura está presente trabalhando incansavelmente para trazer mais dignidade a Shangrilá. A união da prefeitura com os recursos conquistados pela deputada Daniela em Brasília e pelo deputado Canella no governo do estado está mudando a cara do bairro e a vida dessas pessoas”, comemorou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo