Belford Roxo: moradores do Lote XV ganham praça com academia e pista de caminhada

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou a Praça José Borges de Araújo, na Travessa Claudina, bairro Lote XV. Além disso, a Prefeitura executou trabalho de pavimentação e saneamento em mais 14 ruas do bairro. A deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Marcio Canella participaram da solenidade.

A Praça José Borges de Araújo terá academia ao ar livre para a terceira idade, pista de caminhada, parquinho infantil, “árvore” de basquete”, paisagismo, iluminação de led, acessibilidade, área de estar, mesa de jogos, bancos feitos com fibra ecológica, lixeiras recicláveis, bicicletário e um pergolado.

Waguinho destacou que logo no início do seu governo, em 2017, começou a trabalhar para melhor o Lote XV, recapeando a Manoel de Sá e saneando e pavimentando a Rua Impala, uma das principais do município. “A Praça José Borges de Araújo será muito útil para os moradores, pois poderão se reunir para um bate-papo familiar. Vamos instalar os equipamentos de tênis de mesa (pingue-pongue) e do futimesa, além de lixeiras. Esse espaço era um desejo antigo dos moradores que hoje veem o sonho ser concretizado”, salientou o prefeito, ao lado do vereador Tuninho Medeiros, autor da indicação da obra.

Em seu discurso, a deputada federal Daniela do Waguinho enfatizou que o município conviveu décadas com o abandono. “Este é um governo completaço que atua em todos os setores”, resumiu. “Belford Roxo vive um momento de desenvolvimento, pois durante quase 30 anos os outros governos não fizeram nada”, completou o deputado estadual Marcio Canella, ao lado do seu irmão Marcelo Canella.

Morador ilustre

André Luiz Araújo de Oliveira, o Andrezão, 47 anos, é neto de José Borges de Araújo. Ele contou que o avô chegou ao Lote XV na década de 1950, sendo o terceiro morador da região e o primeiro da Travessa Claudina. Falecido em janeiro de 1992, José Borges, que era caminhoneiro, ajudou, junto com moradores, no calçamento de algumas ruas da região. Andrezão destacou que a família fica envaidecida com a homenagem, mas acentuou que a felicidade se completou porque a praça “saiu do papel”. “Na Travessa Claudina temos famílias de até três gerações. Agora as crianças, idosos e moradores em geral têm um local de lazer que era esperado há anos. Só o prefeito Waguinho para concretizar esse sonho”, arrematou Andrezão, que mora há 41 anos na Travessa Claudina.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo