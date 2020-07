Belford Roxo: moradores comemoram a chegada do novo asfalto na Estrada Xerém

Vale das Mangueiras enfrentou anos de abandono por parte do poder público

Depois de anos de abandono, o asfalto chegou na Estrada Xerém, no bairro Vale das Mangueiras em Belford Roxo. A via é rota de diversos ônibus e moradores contam que o tráfego estava muito difícil.

A dona de casa Kelly Christina, 42, diz que há mais de 10 anos a região estava abandonada. “Eu moro aqui há 34 anos e por muito tempo isso aqui foi largado. A gente tinha que escolher em qual buraco cair. As motos preferiam passar pelas calçadas. A poeira era um pesadelo que agora é passado. Estamos muito felizes com o trabalho da prefeitura aqui. Funcionários desobstruíram os bueiros de toda via e o novo asfalto está trazendo mais qualidade de vida pra gente”, comemorou.

Iluminação de LED

Em visita ao bairro, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, disse que além das obras de pavimentação, a região também ganhará, em breve, iluminação de LED. “A cidade é muito grande e temos muito trabalho a fazer. Aos poucos, as melhorias estão chegando a todos os cantos de Belford Roxo”, declarou Waguinho.

O vereador Juarez da Farmácia informou ainda que, além da Estrada Xerém, cerca de oito ruas serão pavimentadas na região, como as ruas Regina, Ivone, Duarte Pereira, JK e Damasco. As obras são parte do programa “Seu bairro de cara Nova” que vem realizando mudanças em diversos bairros da cidade.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.