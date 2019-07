Belford Roxo mantém o programa EJA em 17 escolas do município

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação, oferece a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ensino fundamental em 17 escolas municipais, somando 4.808 alunos matriculados no primeiro semestre. Os estudos são divididos por semestre, do 4º ao 9º ano, exceto pelo primeiro ano que é anual, pois é a fase de alfabetização. O programa é destinado às pessoas que não conseguiram concluir o ensino básico no tempo certo.

A partir dos 15 anos (de forma facultativa) e dos 18 (de forma obrigatória), os alunos podem se matricular na EJA em qualquer período no ano. As aulas acontecem a noite, menos no Ciep Municipalizado Grande Othello, no bairro Bom Pastor, onde as aulas são à tarde. Uma facilidade que a EJA oferece são as aulas semipresenciais ministradas na Escola Municipal EJA Maria Lucia Sindra, no Centro, onde a intenção é de ajudar os jovens com mais de 18 anos e que encontram dificuldades em frequentar as aulas presenciais. Os documentos necessários para a inscrição são (cópia e original): carteira de identidade ou certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar (quando tiver), comprovante de residência e uma foto.

De acordo com a chefe da Divisão da Educação de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa, o programa foi implantado no município em 2009. Thatiana está à frente da divisão desde 2017 e assegura que os alunos estão sendo bem assistidos e que adoram estudar. “Tomamos sempre o cuidado para que o conteúdo seja oferecido de uma forma diferente, levando em conta o que os alunos já sabem, podendo assim, avançar para o próximo módulo se houve um bom aproveitamento. Ao final do curso, os estudantes ganham certificados de conclusão”, ressaltou. Thatiana ainda explica como funcionam as aulas semipresenciais. “Os alunos estudam no seu próprio ritmo, pegam os módulos na Secretaria da unidade no seu próprio tempo, estudam e quando se sentem preparados, fazem a prova”, informou.

Realização de um sonho

Com sonhos e objetivos parecidos, quatro alunos que frequentam as aulas da EJA estão em busca de grandes conquistas. Já em seu 8º ano de escolaridade na Escola Municipal Jardim Gláucia, Dirceu Martins, 49, retomou os estudos em 2017 com sua esposa e já garantiu que não gosta de faltar nenhuma aula. “Gosto bastante das aulas e dos professores que são maravilhosos. Criamos um vínculo tão grande que nem acredito que em seis meses irei me formar. Não vejo a hora, mas também vou ficar triste e sentir saudades”, disse emocionado. Também em seu 8º ano na Escola Municipal Jardim Gláucia, Silvana de Oliveira, 44, nunca estudou na vida. A primeira vez que teve contato com o ensino foi na EJA. “Estou vivendo um sonho. O estudo é fundamental para coisas do dia-a-dia como pegar um ônibus ou ler uma receita. Me sinto realizada por conseguir fazer essas coisas. Quando concluir o 9º ano irei para o ensino médio e em seguida quero fazer faculdade de engenharia civil”, exaltou.

“Está sendo a realização de um sonho poder estudar. Eu quero fazer faculdade de letras e acredito que eu vou chegar longe”, exaltou Damaris dos Santos, 48, 5º ano na Escola Municipal José Pinto Teixeira ao lado de Thatiana Barbosa que elogiou sua escrita. A mais nova do grupo, Sabrina de Souza, 29, que já está no 8º ano na Escola Municipal Professor Paris voltou a sonhar. “Eu quero sempre mais de mim, pois sei que tenho capacidade. A EJA me ajudou a ter escolhas e eu escolhi ser músico. Vou fazer faculdade de música”, destacou.

Lista das escolas da EJA e endereços:

E. M. Alejandro Fernandez Nunes – Santa Amélia – Rua Crisântemos, 170; E. M. Ernesto Pinheiro Barcellos – Itaipu – Rua General José Muller, s/n; E. M. Heliópolis – Heliópolis – Rua Nogueira Braga, s/n; E. M. Jardim Gláucia – Jardim Gláucia – Rua Péricles, 15; E. M. Jorge Ayres de Lima – Parque São José – Rua São João de Fora, 7; E. M. José Pinto Teixeira – Recantus – Rua dos Advogados, 120; E. M. Manoel Gomes – São Bernardo – Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n; E. M. Miguel Ângelo Leone – Xavantes – Rua Taquara, 774; E. M. Nossa Senhora de Fátima – Parque Afonso – Rua São Francisco, s/n; E. M. Professor Paris – Centro – Rua Padre José Beste, 341; E. M. Professora Maria Lúcia Sindra – Centro – Avenida Amélia Rocha, 881; E. M. Rudá Iguatemi Villanova – Nova Aurora – Avenida da Glória, s/n; E. M. São Bento – Wona – Rua Mara, s/n; E. M. Santa Cruz – Nova Aurora – Avenida São Bernardo de Oliveira, 207; Pastor Rubens de Castro – Xavantes – Rua Beberibe, lote 16, quadra 21; E. M. Casemiro Meirelles – Vale do Ipê – Rua Izion, 10; Ciep Municipalizado Grande Othello – Bom Pastor – Rua Munir, s/n.