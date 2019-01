Belford Roxo mais revitalizada

O bairro de Areia Branca, em Belford Roxo está sendo revitalizado e ganhará uma área de lazer. A Prefeitura irá construir uma praça que cortará a Estrada da Mineira proporcionando uma melhor qualidade de vida à população. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, andou pelas ruas do bairro para discutir o projeto.

A exemplo de outras praças como a de Heliópolis e do Parque São Vicente, as obras de revitalização da Praça de Areia Branca contará com áreas de lazer, calçadão, pista de caminhada, academia ao ar livre, brinquedos para a garotada, moderna iluminação, além de um projeto paisagístico. Atualmente, a Prefeitura já está reestruturando as ruas do bairro, que há anos estava abandonado.

Outra área que também está sendo revitalizada é a Praça Márcio C. Monteiro, na Rua Dona Luiza, esquina com a Rua Quatro, também em Areia Branca. Moradoras e comerciante do local, Jandira Rodrigues da Cruz e Daniele Dandara, estão contentes com as novidades. “Já estamos percebendo a mudança do nosso bairro e com a construção da praça ficará muito melhor. Precisamos de uma área de lazer”, disseram. Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado por secretários e outras autoridades municipais.

Assistência Social promove curso de capacitação para funcionários Cento de vinte funcionários da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc) participaram de um curso de qualificação sobre: Capacitação Voltada à Resiliência, Solução de Problemas e Saúde mental no Atendimento ao Público, ministrado pelo professor e psicanalista, Diogo Bonioli. A turma que, trabalha diretamente com atendimento ao público, teve a oportunidade de aprender técnicas para receber e resolver demandas.

Mestrando em psicologia na área de Cognição Social e Cidadão Belforroxense (título concedido pelo vereador Tuninho Medeiros), Bonioli assegurou durante a palestra que “todo problema tem solução”. Para ele, as pessoas precisam ter atitudes para buscar respostas imediatas. “Nem sempre a solução conseguida é aquela que desejávamos. Mas não importa. O ideal é saber ouvir e solucionar as demandas no dia a dia. Durante a capacitação abordo técnicas de resiliência (área da psicologia usada para suportar dificuldades e vencer obstáculos) de soluções de problemas”, disse ele que também é formado em Filosofia.

Priorizando o bom serviço

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Rosana Moura, não abre mão do bom atendimento. “Atender bem as pessoas que procuram a Secretaria é nossa prioridade. Prestamos serviço social e não podemos perder tempo. Por isso, precisamos estar atentos em busca de soluções, encaixando a pessoa que nos procura no programa social adequado a sua necessidade”, assegura Rosana. “Para isso, convidamos representantes de cada setor que serão multiplicadores das informações recebidas durante a capacitação, como auxiliares administrativos dos equipamentos de Proteção Social Básica e Especial, cadastradores do Programa Cad Único, orientadores administrativos do setor da Cidadania”, afirmou Diogo Bastos, secretário adjunto da Semasc.

Assessora técnica de Cidadania, Ana Claudia Assumpção Galdino de Souza, 37, elogiou o evento. “Enriquecedor. Adquirimos conhecimentos como profissionais da área que atuamos e ainda para o nosso dia a dia”, disse. Sua colega de trabalho, Vitória Eduarda Santana Nunes, 18, também comentou: “Muito interessante pra gente que trabalha diretamente com o público. Às vezes, temos que esquecer nossos problemas pessoais para atender bem as pessoas”. Maurício José do Nascimento, 61, que atua no setor de Cidadania salientou que a renovação dos conhecimentos se faz necessária. “Temos que ter capacidade para atender bem sempre”. Mário Conceição, Ilda Lucia Gonzaga, e Elga Souza Costa, assessores técnicos da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência Direitos Humanos não pensam diferente: “Tem casos que a família toda tem problema. Fazemos visita nas casas e nosso envolvimento profissional acaba sendo muito grande. Saber mais é muito importante, principalmente através de um palestrante como o Bonioli”, afirmou Mário ao lado das colegas.