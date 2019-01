Belford Roxo: mais de 10 são presos após roubo a depósito e intensa troca de tiros

Agência PRF

Uma quadrilha de assaltantes foi presa após uma intensa troca de tiros na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os bandidos tinham acabado de roubar o depósito de uma loja de departamentos e portavam armamento pesado. Eles foram flagrados por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar quando tentavam escapar. O caso aconteceu na noite de terça-feira (29).

Por volta das 21h, policiais rodoviários federais da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) faziam patrulhamento na rodovia e desconfiaram de um comboio de veículos que seguia um caminhão. Eles haviam recebido uma denúncia sobre um roubo em andamento num depósito na região. Em conjunto com policiais militares do 20º BPMERJ (Mesquita), as equipes fizeram a aproximação e deram ordem de parada aos suspeitos, dando início a um intenso tiroteio.

Foram presos 12 indivíduos, apreendidos três fuzis, seis pistolas, diversos carregadores, munições, colete balístico de cerâmica – capaz de suportar tiros de fuzil – e rádio transmissores. Um dos suspeitos foi baleado na troca de tiros. Nenhum policial ficou ferido. O restante do bando conseguiu fugir. O caminhão com os produtos roubados foi recuperado. A ocorrência foi encaminhada para a 52ª DP (Nova Iguaçu).

Edição: Jota Carvalho / Hora H