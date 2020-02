Belford Roxo lança ‘Cidade Iluminada’

Primeira fase compreende instalação de 4.840 lâmpadas de led em diversos pontos da cidade. Waguinho ainda percorreu o calçadão do Centro, conversou com comerciantes e moradores que passavam pelo local

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, lançou o Programa Cidade Iluminada. A primeira fase compreende a instalação de 4.840 lâmpadas de led direcionadas para a cidade. Até agora, os locais contemplados foram Rua João Fernandes Neto, Avenida Floripes Rocha, Avenida José Mariano dos Passos, Praça Getúlio Vargas e Avenida Doutor Carvalhaes, todas no Centro. O prefeito esteve acompanhado do deputado estadual Márcio Canella, secretários municipais e vereadores.

Waguinho ainda percorreu o calçadão do Centro, conversou com comerciantes e moradores que passavam pelo local. O prefeito e Marcio Canella estiveram ainda na Praça Eliaquim Batista, que está sendo reformada ganhará um parquinho e novos atrativos. “Com a iluminação em led iremos economizar quase 60% do que gastamos atualmente, propiciando assim que o Cidade Iluminada chegue a outras bairro brevemente”, finalizou Waguinho, destacando a parceria com os deputados Márcio Canella (estadual) e Daniela do Waguinho (federal) para que fosse possível a implantação do programa.

Deputado fala de mais segurança

Para o deputado Márcio Canella, a parceria com o prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho está trazendo muitas melhorias para Belford Roxo. “Quem ganha com essa união de forças é a população, pois o

Programa Cidade Iluminada trará mais segurança para os moradores de Belford Roxo”, resumiu. Recentemente, Marcio Canella esteve com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acertando detalhes para trazer a cidade o programa Segurança Presente. “No próximo dia 10, o governador estará em Belford Roxo lançando este programa que trará mais policiamento e segurança para o Centro e no Lote XV. Esta medida fará com que moradores e comerciantes sintam-se mais seguros”, finalizou Canella.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo