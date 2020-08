Belford Roxo: Jardim Gláucia ganha Unidade Básica de Saúde que atenderá mais de mil pessoas por mês

O bairro Jardim Gláucia em Belford Roxo ganhou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Alfredo de Alencar. Agora os moradores têm todo o conforto no atendimento que já está acontecendo nas especialidades de clínica médica, pediatria, coleta de preventivo e pré-natal. A unidade conta com quatro consultórios, uma sala de dentista, sala da coordenação, sala de vacinação e sala de curativos, além de três banheiros, sendo um adaptado para pessoas com deficiência. A previsão é de que mais de mil pessoas sejam atendidas por mês.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou que as melhorias estão alcançando lugares que a população nem imaginava que o poder público um dia chegaria. “Quando entregamos aos moradores mais uma unidade de saúde, estamos pensando nas diversas famílias que serão atendidas. Estamos levando dignidade às pessoas e cuidando de vidas”, enfatizou Waguinho. “Essa UBS é a porta de entrada para a medicina preventiva para que as pessoas não precisem ir até as emergências”, acrescentou o secretário de Saúde, Christian Vieira.

Ao lado do prefeito Waguinho, a deputada federal Daniela do Waguinho se diz honrada de ser a voz de Belford Roxo em Brasília. “Enquanto estiver no mandato como deputada estarei contribuindo para a cidade”, garantiu Daniela. “Essa parceria é em prol de Belford Roxo. Quando se abre uma unidade de saúde são geradas despesas que são supridas também pelos recursos que eu e a deputada federal Daniela do Waguinho conseguimos com os governos estadual e federal”, acrescentou o deputado estadual Márcio Canella, ao lado do irmão Marcelo Canella.

Autor da indicação legislativa da nova unidade de saúde, o vereador Nuna contou que os moradores sonhavam com essa obra há anos. “No lugar do posto depredado que antes existia aqui, agora a população ganhou uma unidade de saúde novinha. Essa homenagem ao seu Alfredo é muito justa já que ele ajudava os moradores ao ir de casa em casa para pegar e levar os exames sem cobrar nada”, disse Nuna.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo